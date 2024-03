La città di Battipaglia commossa per dare l’ultimo saluto al giovane muratore Dylan Maratea, appassionato di trap, tragicamente deceduto lo scorso 29 febbraio in un incidente stradale. Il tragico schianto si è verificato mentre Dylan era alla guida del suo scooter, accompagnato da un amico 26enne che è rimasto ferito ma non gravemente. Il rito funebre si è svolto nella Chiesa Santa Teresa del Bambino Gesù, dove don Luigi Piccolo ha officiato la cerimonia. Durante l’omelia, don Luigi ha rivolto parole di affetto direttamente a Dylan, rappresentando il sentimento di tutta la comunità presente in quel momento.

Nel frattempo, le indagini sull’incidente mortale continuano. La procura di Salerno è al lavoro per fare luce sulla dinamica dell’accaduto, classificando il caso come omicidio stradale. Secondo le prime ricostruzioni, il 23enne avrebbe perso il controllo del suo mezzo dopo un sorpasso, finendo per urtare contro il cordolo e poi sbattendo violentemente contro un palo, perdendo la vita sul colpo.

La morte di Dylan ha gettato un velo di tristezza sulla comunità di Battipaglia, lasciando un vuoto incolmabile tra amici e familiari. Il giovane muratore è stato descritto come una persona solare e piena di vita, amato e stimato da tutti coloro che lo conoscevano.

La sua prematura scomparsa è un triste promemoria dell’importanza della prudenza e del rispetto delle norme stradali. L’incidente di Dylan Maratea serve come monito per tutti noi, ricordandoci di essere responsabili sulle strade e di guidare con la massima attenzione e consapevolezza.