Battipaglia è scossa da una tragica perdita ieri pomeriggio, quando un giovane di 24 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Il ragazzo si trovava a bordo del suo scooter insieme a un amico lungo via delle Industrie, quando, per cause ancora da chiarire, ha impattato contro lo spartitraffico, perdendo il controllo del veicolo. L’impatto violento con l’asfalto ha causato gravi traumi al giovane, che purtroppo non ha resistito nonostante l’intervento dei soccorsi. L’altro ragazzo a bordo dello scooter ha riportato ferite al braccio, ma la sua condizione non è risultata fatale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale per eseguire i rilievi necessari al fine di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le cause precise dell’incidente devono ancora essere determinate, ma è evidente che si tratti di un momento di profonda tristezza per la comunità di Battipaglia.