Un eroico atto di tempestività e coraggio ha avuto luogo recentemente a Bacoli, in provincia di Napoli, quando un finanziere ha salvato la vita a un anziano automobilista coinvolto in un grave incidente stradale. Il militare, non in servizio al momento dell’accaduto e originario del luogo, stava facendo ritorno a casa quando ha notato una scena sconvolgente: un’auto era precipitata in un dirupo dopo essere uscita di strada, con il conducente rimasto intrappolato nell’abitacolo e privo di sensi. Senza esitazione, il finanziere si è precipitato verso il veicolo, trovando il settantenne in una situazione critica. Dopo aver allertato prontamente i soccorsi, si è subito adoperato per agevolare la respirazione dell’uomo, che era in difficoltà a causa della posizione assunta a seguito dell’impatto violento.

L’intervento rapido e deciso del finanziere ha dimostrato di essere provvidenziale, salvando praticamente la vita all’anziano automobilista. Grazie alla sua prontezza d’azione, l’uomo è trasportato in ospedale in condizioni critiche, ma è fortunatamente riuscito a riprendersi nei giorni successivi.