Un festeggiamento per il quarantesimo compleanno ha preso una piega inattesa per un uomo napoletano ieri sera, quando la sua celebrazione sulla via pubblica di via Rimini, a Napoli, è interrotta dalle autorità locali. L’evento, che si preannunciava come uno spettacolo di cantanti neomelodici per festeggiare il suo traguardo, ha attirato l’attenzione dei residenti e delle forze dell’ordine per le dimensioni eccessive e la mancanza di autorizzazioni. Secondo quanto riportato, gli agenti dell’unità operativa San Lorenzo sono intervenuti dopo aver ricevuto segnalazioni da parte dei cittadini riguardo alla festa in corso. All’arrivo sul luogo, hanno cercato di identificare l’uomo responsabile della manifestazione, ma questi ha tentato di sottrarsi all’identificazione.

Durante il controllo della situazione, la Polizia locale ha constatato che l’evento organizzato non aveva ottenuto le necessarie autorizzazioni dalle autorità competenti. La festa, che includeva esibizioni di cantanti neomelodici e probabilmente attirava una folla di spettatori, è considerata un’occupazione abusiva di suolo pubblico.

Le autorità hanno pertanto deciso di fermare l’evento e di sgomberare l’area. Gli organizzatori sono sanzionati per una serie di violazioni, tra cui l’occupazione abusiva del suolo pubblico, la mancanza di nulla osta, l’impatto acustico e l’assenza di autorizzazioni per lo spettacolo pubblico.