Nel pomeriggio di oggi, un tragico incidente sul lavoro ha scosso la tranquilla località di Fontana Nocelle nel comune di Aquilonia, situato nell’area dell’Irpinia. Un uomo di 50 anni, residente della zona, è rimasto gravemente ferito in seguito all’incidente. Secondo quanto riportato, il 50enne si sarebbe avvicinato in modo incauto a un trattore in movimento, risultando poi coinvolto nell’incidente che ha causato gravi ferite alla sua gamba. La dinamica precisa dell’accaduto è attualmente oggetto di accertamenti da parte dei Carabinieri della locale Stazione.

Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti sul luogo del tragico evento i militari dell’Arma, i soccorritori del 118 e i Vigili del Fuoco. A causa delle ferite riportate, è stato necessario il trasporto d’urgenza dell’uomo, effettuato tramite elisoccorso, all’Ospedale Moscati di Avellino.