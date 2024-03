In un’epoca in cui la ripresa economica è una priorità, il governo italiano ha adottato diverse misure volte ad alleviare le pressioni finanziarie delle famiglie italiane. Tra queste, spicca un bonus particolarmente allettante, atteso da molti per il suo generoso importo di 400 euro. Ma di cosa si tratta esattamente? Il bonus in questione è noto come “Parti e Riparti”, e si tratta di un’agevolazione destinata a coloro che desiderano concedersi una vacanza. Tuttavia, vi sono regole stringenti da seguire per poter usufruire di questo premio governativo. I beneficiari possono ottenere un rimborso fino a 400 euro, a condizione che il viaggio sia pianificato in un periodo specifico e che la prenotazione venga effettuata entro una scadenza stabilita. Inoltre, il viaggio deve essere prenotato presso strutture specifiche che aderiscono all’iniziativa.

Le principali disposizioni del bonus includono:

Periodo di Viaggio: La partenza deve avvenire tra il 1 maggio e il 17 dicembre, con l’eccezione del periodo dall’9 al 29 agosto, considerato alta stagione e pertanto escluso dall’iniziativa.

Strutture Ricettive Aderenti: Le prenotazioni devono essere effettuate presso realtà come Alpiclub, Ciaclub, Bravo, che partecipano al programma.

Sconto per i Bambini: Nel caso in cui viaggi un bambino, quest’ultimo potrà usufruire di viaggio e soggiorno gratuiti.

Per accedere al bonus, i viaggiatori devono registrarsi nell’area riservata e inserire il numero di prenotazione del viaggio desiderato. Successivamente, riceveranno via email un buono sconto da utilizzare per lo sconto sul costo totale del viaggio. Questo vantaggio può essere sommato ad altri sconti e ha effetto retroattivo.

Le cifre dello sconto variano in base alla spesa totale del viaggio:

Per un viaggio di 2000 euro, lo sconto sarà di 100 euro.

Su un viaggio di 3000 euro, lo sconto sarà di 200 euro.

Per viaggi di 4000 euro o più, lo sconto massimo raggiungerà i 400 euro.