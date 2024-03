Oggi, un incidente ha interrotto parzialmente il servizio ferroviario sulla linea Cumana, il principale mezzo di trasporto che collega Napoli alle località della fascia flegrea. Il fatto è avvenuto nella località dei Cappuccini, nel territorio del Comune di Pozzuoli, dove un edificio privato abbandonato e in stato fatiscente è crollato sui binari. Per fortuna, non si sono registrate conseguenze personali. L’EAV, l’azienda regionale che gestisce il trasporto pubblico in Campania, ha prontamente preso in carico la situazione. Ha dichiarato che provvederà a demolire completamente l’edificio pericolante e a ripulire la tratta ferroviaria, garantendo così la sicurezza dei passeggeri e la ripresa del servizio.

Attualmente, i treni in partenza dalla stazione di Napoli-Montesanto terminano la corsa a Bagnoli, mentre quelli provenienti da Torregaveta terminano a Pozzuoli. Per garantire la continuità del servizio tra Bagnoli e Pozzuoli, saranno istituite navette.

EAV ha annunciato che chiederà il risarcimento danni non appena saranno stabilite le responsabilità del crollo. La situazione evidenzia l’importanza della manutenzione e della sicurezza delle infrastrutture pubbliche, nonché della prontezza nell’affrontare emergenze per garantire la mobilità e la sicurezza dei cittadini.