Ieri, una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, precisamente dal distaccamento di Mondragone, è intervenuta d’urgenza sulla strada provinciale 212 Cellole-Sessa Aurunca, nel comune di Sessa Aurunca. La chiamata al soccorso è giunta a seguito di uno scoppio, presumibilmente causato da una fuga di gas, avvenuto all’interno di una masseria nelle vicinanze di un’azienda bufalina. Tre persone sono rimaste coinvolte nell’incidente. I vigili del fuoco sono giunti prontamente sul luogo e hanno constatato che le persone ferite erano già trasportate in ospedale e che l’edificio non conteneva più nessuno al suo interno. Tuttavia, si è sviluppato un incendio dopo l’esplosione, immediatamente affrontato e spento dai vigili del fuoco per evitare ulteriori danni e pericoli.

Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e i vigili del fuoco stanno lavorando attivamente per mettere in sicurezza l’edificio parzialmente crollato a seguito della deflagrazione. La messa in sicurezza dell’area è fondamentale per prevenire ulteriori incidenti e garantire la sicurezza di chiunque possa essere coinvolto nella zona.