Una scena di violenza ha scosso la tranquillità della Clinica Villa Dei Fiori quando il dottor Francesco Del Genio, rispettato e stimato responsabile della Chirurgia, è stato brutalmente aggredito da un paziente impaziente, creando momenti di panico e terrore tra i presenti. Il fatto è avvenuto poco dopo le 9:30 di ieri, nell’area vicino all’ingresso principale della clinica, mentre il dottor Del Genio stava svolgendo le sue normali attività di lavoro. Il paziente responsabile dell’aggressione, identificato come G.D.B, un 48enne di Afragola, ha manifestato il suo crescente nervosismo per l’attesa del proprio turno per gli esami ematici. La sua impazienza lo ha spinto a saltare la fila e a prendere di mira il dottor Del Genio, colpendolo violentemente.

L’aggressione non si è limitata al medico, ma si è estesa alla struttura della clinica, con il paziente che ha danneggiato una porta e minacciato di morte un addetto all’assistenza dei pazienti. La situazione è degenerata ulteriormente quando il paziente ha rifiutato di calmarsi, costringendo l’intervento di una squadra di carabinieri per riportare l’ordine.

Solo grazie all’intervento deciso delle forze dell’ordine è stato possibile fermare l’aggressore e riportare la calma nell’area. Questo episodio ha sconvolto decine di persone presenti nella clinica, molte delle quali erano lì per sottoporsi a esami medici di routine.

Questo incidente non è un caso isolato, ma rappresenta un problema ricorrente nell’ambito sanitario, soprattutto nelle cosiddette “aree-calde” come il Pronto Soccorso, dove l’impazienza dei pazienti porta a situazioni di tensione e violenza. G.D.B è denunciato per vari reati, tra cui resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e lesioni nei confronti del dottor Del Genio.