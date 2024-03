Sono entrate in funzione oggi due nuove ecoisole ecologiche al servizio della cittadinanza di Torre del Greco. Si tratta di quelle installate nel pomeriggio a piazzale della Repubblica, a ridosso della stazione centrale della Circumvesuviana, e nel quartiere Leopardi, sempre nei pressi di una fermata Eav. Come per la prima, anche queste due ecoisole sono adibite al conferimento costante di cinque tipologie di rifiuti: umido, secco, multimateriale, carta e vetro. L’utilizzo è totalmente automatizzato: il software che regola l’apertura dei singoli scompartimenti è dotato di tutti i codici di riferimento degli intestatari della Tari in regola con i pagamenti. Solo loro, attraverso le tessere sanitarie, potranno accedere all’utilizzo attraverso l’apposito lettore.

“Abbiamo mantenuto la promessa fatta all’atto della sistemazione della prima ecoisola – sottolinea il sindaco Luigi Mennella – e ora anche questo servizio, attivo in due zona della città distanti tra loro, si aggiunge a quelli forniti agli utenti, come ad esempio quello fornito dai distributori automatici dei kit per la differenziata”. “In questi mesi – spiega invece l’assessore al ramo, Antonio Ramondo – ci siamo concentrati da un lato sulla necessità di garantire una raccolta più puntuale e un servizio più funzionale, dall’altro sul tentativo di far crescere la percentuale di differenziata, arriva in città prima del nostro arrivo attorno al 18% e che oggi è vicina al 35%”.