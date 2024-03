Nella provincia di Caserta la scorsa notte è caratterizzata da una serie di incendi che hanno richiesto un’intensa attività da parte dei vigili del fuoco, con roghi che hanno interessato due attività imprenditoriali cruciali per la zona. Il primo incendio è scoppiato in un deposito di generi alimentari situato a Marcianise, precisamente in via Lecco, poco dopo le 20:00. Le fiamme hanno coinvolto il capannone, danneggiando sia le merci presenti all’interno che un muletto utilizzato per lo spostamento dei prodotti. La combustione ha generato una densa nube nera, visibile a chilometri di distanza, mettendo in allarme la comunità circostante.

Numerose squadre dei vigili del fuoco provenienti dalla sede centrale di Caserta e dai distaccamenti di Aversa e Marcianise, oltre a due autobotti, sono state inviate sul posto per fronteggiare l’incendio e contenere il propagarsi delle fiamme.

Poco prima delle 22:00, un altro incendio è segnalato a Santa Maria Capua Vetere, in via del Lavoro, all’interno di un mobilificio. Le squadre dei vigili del fuoco, giunte dalla sede centrale del Comando e dal distaccamento di Teano, hanno trovato il capannone completamente avvolto dalle fiamme al loro arrivo.

Le operazioni di spegnimento dei due roghi sono proseguite per tutta la notte e, nonostante gli sforzi dei pompieri, al momento della stesura di questo articolo, alcuni focolai sono ancora attivi, richiedendo ulteriori interventi per completare l’estinzione del fuoco.

Questi incendi hanno creato una situazione di emergenza che ha richiesto una risposta rapida e coordinata da parte delle autorità competenti. Oltre agli sforzi per spegnere le fiamme e limitare i danni alle strutture, è necessario condurre un’indagine approfondita per determinare le cause degli incendi e adottare misure preventive per evitare futuri episodi simili.