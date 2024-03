Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato una notizia di grande importanza e solidarietà durante il suo consueto appuntamento social. Questa settimana, due bambini provenienti da Gaza arriveranno a Napoli per ricevere cure presso il Santobono, e le loro famiglie saranno ospitate nella regione. L’accoglienza dei due bambini e delle loro famiglie è stata richiesta direttamente dal Ministero della Salute, e la regione ha prontamente accettato di offrire il proprio supporto.

Inoltre, De Luca ha annunciato un significativo investimento da 300 milioni di euro per il Santobono di Napoli. Il recente via libera del Tar ha permesso alla regione di procedere con la gara d’appalto, bloccata in precedenza da una delle cordate concorrenti. Questo consentirà di assegnare i lavori a una cordata di livello internazionale.

L’obiettivo di questo importante investimento è quello di rendere il Santobono un polo pediatrico di primaria importanza in Italia, accanto al Bambin Gesù di Roma.