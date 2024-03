Il sindaco di Pomigliano d’Arco (Napoli), Raffaele Russo, si complimenta e ringrazia l’Arma dei Carabinieri, ed in particolare gli uomini della locale stazione “per il prezioso e celere servizio d’indagine messo in campo al fine di assicurare alla Giustizia due malviventi uno dei quali sospettato di aver commesso una rapina ad Afragola e di aver sequestrato droga ed armi”. Il sindaco fa riferimento all’arresto di un 38enne e del figlio, avvenuti dopo la perquisizione a casa dell’uomo ustionatosi gravemente dopo che l’auto su cui era a bordo, risultata provento di una rapina, era andata a fuoco. L’uomo, che era agli arresti domiciliari, è ricoverato con ustioni su 70% del corpo. I carabinieri della stazione di Pomigliano d’Arco, avevano provveduto quindi ad una perquisizione domiciliare, e nell’appartamento avevano rinvenuto armi e droga.

“Un servizio impeccabile e prezioso – sottolinea il sindaco di Pomigliano – svolto in favore della comunità, che funge contestualmente da monito per chiunque scelga la via dell’illegalità come mezzo di arricchimento personale. La notizia dell’arresto delle due persone – aggiunge Russo – conferma l’efficienza e la grande professionalità delle forze dell’ordine ed in particolare dei Carabinieri. Un plauso personale ai militari di Pomigliano ed al loro Comandante, Valerio Scappaticci che rappresentano un presidio radicato nel territorio, disponibile a cogliere e valorizzare le forme di collaborazione con i cittadini e con le altre istituzioni. Una garanzia nella prevenzione e repressione dei reati”.