In un’operazione di controllo del territorio condotta dai Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco, situata nella provincia di Napoli, è arrestato un uomo di 33 anni per spaccio di droga nei pressi della sua abitazione a Ercolano, comune vesuviano della stessa area. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto dopo che il sospettato è sorpreso mentre cedeva una dose di droga, attività che ha portato all’avvio di una perquisizione domiciliare. Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno fatto una scoperta significativa: all’interno di un passeggino, hanno trovato e sequestrato sei stecchette di hashish, evidenza materiale che ha portato all’arresto del 33enne per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Questa operazione rappresenta un tassello importante nella lotta al traffico di droga e alla criminalità organizzata sul territorio.

L’attività dei Carabinieri, parte di un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Ercolano, ha coinvolto decine di militari schierati sul campo, con numerose pattuglie dispiegate nei luoghi più frequentati della città. Tale operazione ha permesso non solo di arrestare il presunto spacciatore, ma anche di individuare altre situazioni di illegalità e di contrastare il fenomeno della criminalità diffusa.

Oltre all’arresto del 33enne per spaccio di droga, i Carabinieri hanno denunciato un 29enne di Torre del Greco sorpreso in possesso di un coltello a scatto, e un 14enne di Ercolano trovato con una lama tagliente a farfalla nelle proprie tasche. Questi episodi testimoniano l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrastare non solo il traffico di droga, ma anche il possesso illegale di armi e altre attività criminali.

Nell’ambito dell’operazione, sono anche rilevate numerose violazioni al codice della strada, con quattro veicoli sequestrati e oltre 15 violazioni contestate, molte delle quali riguardavano la guida senza assicurazione o senza casco.