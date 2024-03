Nella serata di ieri un dramma si è sfiorato sul ponte di accesso al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare a Ponticelli, quando una donna, presumibilmente afflitta da profonda depressione, ha tentato il suicidio lanciandosi nel vuoto. Fortunatamente, il destino ha voluto che sul luogo fosse presente un’ambulanza della Europ Service, pronta a intervenire in caso di emergenza. Il personale medico, seguendo il protocollo per i traumi, ha rapidamente immobilizzato la paziente e l’ha trasportata al vicino pronto soccorso per ricevere le cure necessarie.

Manuel Ruggiero, gestore della pagina Facebook “Nessuno Tocchi Ippocrate”, ha voluto rendere omaggio al coraggio e alla prontezza di azione del personale della Europ Service Ambulanze, che, mossi da un nobile spirito di abnegazione, hanno agito senza esitazione per salvare la vita di una persona in disperato bisogno.

L’intervento del personale del trauma center dell’ospedale è stato altrettanto provvidenziale, garantendo assistenza medica immediata alla paziente appena giunta al pronto soccorso.