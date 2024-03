Un’importante operazione di controllo è condotta dal Nucleo Carabinieri Forestali a Marigliano, coordinata dal Gruppo Carabinieri Forestale di Napoli, che ha portato al sequestro di oltre 100 chili di prodotti alimentari privi di tracciabilità. Il controllo si è concentrato su un laboratorio di pasticceria, dove sono analizzati gli ingredienti utilizzati per la preparazione dei dolci. È emerso che molti di questi ingredienti erano scaduti nel lontano 2016, rappresentando un grave rischio per la salute dei consumatori. Inoltre, sono stati individuati prodotti alimentari privi della necessaria tracciabilità, che è fondamentale per garantire la sicurezza e la qualità degli alimenti lungo tutta la filiera di produzione.

Di fronte a queste gravi irregolarità, tutti i prodotti sono posti sotto sequestro e inviati alla distruzione. Inoltre, il titolare del laboratorio è multato con una sanzione di 5.000 euro, come previsto dalla legge per violazioni di questo genere.

Questa operazione si inserisce in un più ampio contesto di controlli attuati dal Gruppo Carabinieri Forestale di Napoli al fine di garantire la sicurezza dei prodotti agroalimentari lungo tutta la filiera di produzione. È fondamentale assicurare che gli alimenti messi in commercio rispettino gli standard di qualità e sicurezza richiesti dalla normativa, al fine di proteggere la salute dei consumatori e preservare l’integrità del settore agroalimentare.

Questa situazione mette in evidenza la necessità di affrontare il problema dell’inciviltà e del parcheggio selvaggio in maniera più efficace. La proposta di sopprimere definitivamente le fermate in cui l’Anm non riesce a garantire la sicurezza dei lavoratori e dei passeggeri potrebbe essere una soluzione da considerare seriamente.

Tuttavia, è fondamentale anche il coinvolgimento dell’azienda e delle autorità competenti nella ricerca di soluzioni concrete per garantire la sicurezza degli autisti e dei passeggeri. Non denunciare potrebbe sembrare una scelta comprensibile date le difficoltà e l’umiliazione che comporta, ma è importante trovare un modo per affrontare il problema e garantire che situazioni simili non si ripetano in futuro.