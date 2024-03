Sui disagi per i pendolari della Circumvesuviana si è tenuto un incontro tra il sindaco di Poggiomarino Maurizio Falanga e il presidente dell’Eav Umberto De Gregorio. In una nota l’Ente Autonomo Volturno sottolinea che erano presenti anche dirigenti di entrambe le parti per discutere delle questioni “connesse alla regolarità dell’esercizio ferroviario”. “Innanzitutto – si legge nel comunicato – Eav ha rassicurato che i lavori sul tratto del territorio del comune per il riammodernamento dell’armamento ferroviario sono terminati e pertanto i ritardi relativi alla necessità di avere rallentamenti, in particolare in coincidenza dei passaggi a livello, saranno eliminati”.

“Si è inoltre condivisa l’opportunità di istituire un tavolo tecnico per valutare tempi e modi per la eliminazione, ove possibile, di alcuni passaggi a livello, considerando anche i relativi vantaggi sia per la regolarità e sicurezza della linea sia per la cittadinanza. Eav si è detta disponibile a valutare anche opere compensative”.