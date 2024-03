Il 2024 continua a portare sorprese dal punto di vista economico e fiscale, con il Governo impegnato a trovare soluzioni per alleviare le difficoltà che milioni di cittadini stanno affrontando da diversi mesi. Tra le misure in cantiere, l’INPS si prepara quindi a fornire un assegno mensile del valore di 500 euro, offrendo un sollievo finanziario per affrontare la situazione attuale. L’assegno INPS da 500 euro al mese è una delle novità in arrivo, e la procedura per ottenerlo è più semplice di quanto si pensi. Tutto ciò di cui si ha bisogno è lo SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, per accedere al portale dedicato e inviare la propria domanda.

Si tratta dell’indennità di accompagnamento, un contributo destinato ai soggetti con invalidità al 100% o mutilati, per supportare le spese derivanti dalla loro condizione. Questo sostegno non è limitato da requisiti di età o reddito e può essere richiesto compilando la domanda seguendo le regole e i passaggi imposti.

È importante presentare la documentazione medica necessaria per dimostrare l’invalidità totale e il bisogno di assistenza. Una volta approvata, l’indennità di accompagnamento offre un importo mensile che nel 2024 è infatti rivalutato e aumentato a 531,76 euro, rispetto ai 527,16 euro previsti nel 2023, in base ai calcoli legati alla rivalutazione tramite dati ISTAT.