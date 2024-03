La lista civica “Con Noi” ha depositato un esposto presso la Procura della Repubblica a sostegno del candidato sindaco Vincenzo Sirica, per denunciare la grave situazione che affligge i pazienti che si rivolgono al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Martiri del Villa Malta” di Sarno. Secondo quanto riportato nel documento diffuso sui social media, negli ultimi anni si è assistito a una progressiva e inaccettabile riduzione dei servizi offerti dall’ospedale, con la chiusura di diversi reparti e una carenza di personale medico e infermieristico, in particolare presso il Pronto Soccorso. Questa situazione ha provocato gravi disagi ai cittadini, costretti ad attendere tempi lunghi per ricevere le cure necessarie o addirittura a rivolgersi ad altri ospedali, talvolta più distanti.

L’iniziativa è avviata in seguito alla diffusione di foto su Facebook, scattate da un utente del nosocomio, che mostrano diverse persone appoggiate alle barelle in attesa di ricevere cure. Queste immagini hanno suscitato indignazione e preoccupazione nella comunità locale, evidenziando la criticità della situazione al Pronto Soccorso.

Il candidato sindaco Vincenzo Sirica ha sottolineato la necessità di intervenire con urgenza per risolvere questa situazione, e ha annunciato che la denuncia è inoltrata al Ministro della Salute e al Direttore Generale della Asl, al fine di ottenere risposte e interventi concreti.

Questa denuncia presso la Procura della Repubblica rappresenta un tentativo di portare l’attenzione delle autorità competenti su una questione di pubblico interesse e di promuovere un cambiamento positivo per migliorare l’assistenza sanitaria nella zona di Sarno. Si spera che le autorità prenderanno seriamente in considerazione questa segnalazione e adotteranno le misure necessarie per garantire un adeguato livello di assistenza sanitaria ai cittadini.