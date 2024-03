La determinazione e il coraggio di un’addetta alla sicurezza presso la stazione di Napoli-Garibaldi hanno portato alla scoperta di una potenziale rete di spaccio di droga che coinvolgeva i treni della Circumvesuviana. La vicenda è raccontata dall’Ente Autonomo Volturno (EAV) attraverso una nota ufficiale. Tutto è iniziato quando l’addetta alla sicurezza ha notato uno zaino portato sulle spalle da un individuo, da cui sporgevano alcuni pacchetti sospetti. Intuendo che potesse trattarsi di droga, ha deciso di intervenire immediatamente, rincorrendo l’uomo fino a fermarlo. Tuttavia, l’uomo ha reagito tentando di fuggire, forzando il controllo in uscita dalla stazione.

Nonostante la fuga dell’uomo, gli agenti sono riusciti a intercettarlo e a scoprire che i pacchetti all’interno dello zaino erano effettivamente panetti di droga. L’uomo è stato quindi arrestato.

Il presidente di EAV, Umberto De Gregorio, ha lodato il coraggio e la prontezza di spirito dell’addetta alla sicurezza, sottolineando che è stata grazie alla sua determinazione che è stato possibile smascherare uno spacciatore con addosso ben dieci chili di droga.

De Gregorio ha anche evidenziato il gesto eroico dell’addetta, che non ha esitato a mettersi in gioco per la sicurezza dei passeggeri e la lotta al crimine. Ha espresso gratitudine nei confronti dell’addetta, contattandola personalmente per ringraziarla per il suo coraggio e la sua dedizione al servizio pubblico.