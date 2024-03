A 30 anni dalla istituzione dell’Odcec di Nola un evento organizzato dal Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Nola, con il patrocinio del Consiglio Nazionale e del Comune di Nola, per celebrare il percorso del locale Ordine nei tre decenni dalla sua nascita. “Il nostro percorso è da sempre improntato a sostenere e valorizzare la figura del Dottore Commercialista e dell’Esperto Contabile”, spiega il presidente Felice Rainone, “in uno alla sua riconoscibilità da parte delle comunità e del contesto socio economico in cui opera quale presidio di legalità, giustizia sociale e competenze. L’evento sarà anche l’occasione per confrontarsi su tematiche di attuale e sicuro interesse, alla luce della novella riforma fiscale tutt’ora in itinere”

La manifestazione, che si inserisce nell’ambito del ciclo di incontri “I commercialisti per il territorio”, si svolgerà a Nola- presso Villa Minieri venerdì 22 marzo dalle 9.30 alle 13.30, nella forma del Workshop e vedrà la partecipazione di esponenti di spicco provenienti dal mondo delle professioni e della Pubblica Amministrazione, i quali, con approccio improntato al confronto ed alla multidisciplinarità, avranno la possibilità di discutere e interrogarsi sulle tematiche della giornata.

Ecco di seguito il programma del workshop:

Saluti istituzionali

Felice Rainone Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Nola

Elbano de Nuccio Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Maurizio Leo Viceministro dell’Economia e delle Finanze

Carlo Buonauro Sindaco di Nola

Intervengono

Paolo Borrelli Comandante Provinciale Guardia di Finanza Napoli

Claudia Cimino Direttrice Regionale delle Entrate della Campania

Marco Del Gaudio Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola

Paola Del Giudice Presidente del Tribunale di Nola

Ciro Fiola Presidente della CCIAA di Napoli

Antonio Garofalo Rettore Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

Amedeo Manzo Presidente Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania e Calabria – Presidente BCC di Napoli

Alfredo Montagna Presidente Corte di Giustizia Tributaria di II Grado Campania

Arturo Rianna Presidente Ordine degli Avvocati di Nola

Angelo Spirito Presidente Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli

Relatori

Vincenzo Carbone Vicedirettore e Capo Divisione Contribuenti Agenzia delle Entrate

Le novità fiscali: la Legge di bilancio e la Riforma fiscale

Tommaso Izzo Comandante Gruppo Guardia di Finanza Nola

Legge di bilancio 2024: le novità in materia di compensazione dei crediti e di cessazione delle partite IVA

Antonio Lepre Magistrato Tributario Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli

La natura del giudizio tributario alla luce degli obblighi motivazionali del provvedimento di accertamento

Angelo Napolitano Consigliere Corte Suprema di Cassazione

L’autotutela fra passato e futuro

Modera

Gabriella Bellini Giornalista