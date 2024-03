Nel contesto attuale, caratterizzato da crescenti pressioni economiche e sociali, i bonus sociali rappresentano una risorsa fondamentale per le famiglie italiane che si trovano in condizioni di disagio economico o fisico. Questi incentivi giocano un ruolo cruciale nel garantire l’accesso equo ai servizi energetici fondamentali, come l’elettricità, il gas e l’acqua, per tutti i cittadini.

Il Bonus per Disagio Economico:

Il bonus sociale per disagio economico è progettato per fornire uno sconto automatico sulle bollette energetiche per le famiglie in situazioni finanziarie difficili. Le famiglie con un attestato ISEE non superiore a 9.530 euro per nuclei familiari con fino a 3 figli a carico e non superiore a 20.000 euro per famiglie numerose con almeno 4 figli a carico possono beneficiare di questo sconto. È importante notare che il bonus viene concesso per un periodo di 12 mesi e può essere richiesto annualmente presentando una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per verificare l’ammissibilità.

Il Bonus per Disagio Fisico:

Oltre al bonus per disagio economico, le famiglie con gravi condizioni di salute possono richiedere il bonus sociale per disagio fisico. Questo bonus è destinato a ridurre le spese energetiche sostenute dalle famiglie con membri affetti da gravi malattie che richiedono l’uso di apparecchiature elettromedicali vitali. A differenza del bonus per disagio economico, l’accesso a questo bonus richiede una specifica domanda presentata al Comune di residenza, ma non è soggetto a limiti di reddito.

La Tutela dei Consumatori:

Per i cittadini che necessitano di ulteriori informazioni o assistenza riguardo ai bonus sociali e ai loro diritti, Confconsumatori offre un supporto prezioso. Attraverso gli sportelli territoriali e lo sportello online dell’associazione, i cittadini possono ricevere consulenza professionale e orientamento su come navigare nel processo di richiesta e utilizzo dei bonus sociali.