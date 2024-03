Un tragico evento ha scosso lo stabilimento Fincantieri di Castellammare di Stabia, dove un lavoratore di 40 anni, di origini cingalesi, è colto da un malore improvviso mentre si trovava al lavoro su uno scafo di una nave della Marina Militare. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi e i tentativi di rianimazione, purtroppo ogni sforzo è stato vano e l’uomo è deceduto sul posto. La tragedia ha suscitato grande dolore tra i colleghi e il personale presente sul luogo. Le autorità competenti, tra cui il personale del 118, la Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia e i carabinieri della compagnia locale, sono intervenute immediatamente per gestire la situazione e avviare le indagini.

Secondo le prime informazioni emerse dagli accertamenti iniziali, sembra che l’operaio si sia accasciato a causa di un malore improvviso. Nonostante i soccorsi prontamente forniti dai colleghi, il lavoratore è purtroppo deceduto prima dell’arrivo del personale sanitario.

Il decesso è avvenuto a bordo di una nave di supporto logistico in costruzione per la Marina Militare italiana, e la Procura di Torre Annunziata ha già avviato un’inchiesta per far luce sulla tragedia. La salma del lavoratore è posta sotto sequestro e sarà a disposizione dell’autorità giudiziaria per le indagini del caso.