Una rapina da film ha scosso la tranquillità di Viale Parioli, dove una coppia di rapinatori ha portato via un bottino di oltre cento orologi preziosi, per un valore stimato di almeno un milione di euro. L’operazione è stata descritta dai testimoni come “perfetta” e ha lasciato attoniti sia i dipendenti della gioielleria “Grande” che gli abitanti del quartiere. L’azione criminale è avvenuta sotto una pioggia battente, alle 11:30 del mattino, con la strada deserta e il quartiere quasi completamente vuoto. I rapinatori, apparentemente normali clienti, sono entrati separatamente nella gioielleria, indossando occhiali da sole e cappelli che li rendevano difficilmente riconoscibili.

Uno dei due si è avvicinato a uno dei dipendenti, chiedendo di vedere un orologio, mentre l’altro si interessava alla merce esposta. Tutto sembrava procedere regolarmente, finché, al momento del pagamento, uno dei rapinatori ha estratto una pistola anziché la carta di credito.

Sotto la minaccia delle armi, i dipendenti sono stati costretti a riempire una busta con gli orologi più preziosi, mentre il secondo rapinatore ha continuato a puntare la pistola contro di loro. L’intera operazione è durata almeno dieci minuti, durante i quali i rapinatori sono rimasti calmi e determinati.

Una volta completato il loro saccheggio, i due criminali sono usciti dalla gioielleria senza destare sospetti, salutando quasi casualmente. Sono poi scomparsi a piedi, probabilmente per salire a bordo di un’auto guidata da un complice.

Nonostante la presenza di quattro volanti della polizia e una decina di agenti sul posto, i rapinatori sono riusciti a dileguarsi senza lasciare traccia. Le indagini sono in corso e la polizia sta cercando di acquisire le immagini di videosorveglianza delle attività commerciali lungo il possibile percorso di fuga.

Si sospetta che questa coppia di rapinatori non abbia alcun legame con la banda che ha tentato un colpo simile in una gioielleria di Viale Eritrea la settimana precedente. La loro abilità nel pianificare e eseguire la rapina suggerisce un livello di professionalità e preparazione notevole, lasciando gli investigatori con il compito di trovare una pista che possa condurre alla loro cattura.