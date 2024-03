La tranquillità delle abitazioni in cui lavorava come collaboratrice domestica è turbata dall’avidità di una donna, finita ora agli arresti domiciliari. I carabinieri della stazione di Varcaturo, guidati dal maresciallo maggiore Procolo Petrungaro, hanno eseguito i provvedimenti cautelari nei confronti di una donna di 45 anni, gravemente indiziata di concorso in furto in abitazione. La donna, nota come “gazza ladra” M.P., è accusata di aver sottratto denaro e gioielli di valore dalle abitazioni dei suoi datori di lavoro, di cui era “donna di servizio”. Le accuse sono gravi e la donna è sospettata di aver commesso i furti in due diverse abitazioni, dimostrando un’audacia degna di nota.

Non contenta di ciò, la ladra avrebbe anche rubato la carta di pagamento di una delle vittime, utilizzandola per prelevare indebitamente circa 5.000 euro. Inoltre, il suo compagno, un uomo di 41 anni, avrebbe utilizzato la stessa carta per effettuare acquisti per un valore di circa 175 euro in un supermercato di Napoli.

Grazie alla testimonianza delle vittime, all’analisi dei loro movimenti bancari e alle registrazioni delle telecamere di sorveglianza, i carabinieri sono riusciti a identificare i due soggetti coinvolti e a documentare le loro attività illecite. Come risultato, la collaboratrice domestica è posta agli arresti domiciliari, mentre il suo compagno è obbligato a presentarsi alla polizia giudiziaria in attesa di comparire davanti al giudice per le indagini preliminari.