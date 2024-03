Lettera aperta del personale Eav contro l’Azienda e rivolta in particolare agli utenti. Riceviamo e volentieri pubblichiamo.

Sia chiaro non chiediamo aumenti salariali ma serenità!! E’ il momento di dire Basta!! A questa dirigenza così miope da non vedere il reale stato in cui versa l’azienda, incapace di prendere coscienza del degrado infrastrutturale e dell’obsolescenza del materiale rotabile che solo grazie alle professionalità di operai, personale viaggiante e macchina si riesce a far circolare.

Sono ormai 5 anni che questa dirigenza con tracotanza chiede sacrifici al personale di Bordo in termini di produttività e turni massacranti, ricorrendo ad un falso confronto solo a valle di mirate vessazioni alle maestranze, sprezzante che il fattore umano è uno dei cardini della sicurezza ferroviaria.

Il tutto per finanziare le scelte scellerate di nuove organizzazioni di quadri e funzionari che invece di produrre risultati in termini qualitativi del servizio offerto hanno di fatto triplicato il numero di “Generali” e “Colonnelli” oltre alle consulenze esterne di pensionati amici, pagate profumatamente per la formulazione delle turnazioni nonostante l’organizzazione aziendale sia già dotata di funzionari qualificati e con esperienza pluriennale.

Il personale di Bordo non ha più intenzione di collaborare con una dirigenza che ha scelto questo comparto come bancomat, da questo momento ci limiteremo a fare tutto ciò che è previsto dal nostro contratto di lavoro e dagli accordi interni firmati che riteniamo doveroso rispettare(almeno noi), in quanto lo stato di agitazione e tensione che si vive al momento, è tale da non poter garantire altro se non il lavoro ordinario.

Pur sapendo che la nostra scelta sarà strumentalizzata dalla dirigenza, al fine di mascherare la repentina e già nota diminuzione di disponibilità di materiale rotabile e consapevoli che il nostro agire secondo le regole sancite e normate anche dall’Agenzia per la Sicurezza(ANSFISA), avrà ricadute sull’utenza, il personale di bordo non può più tollerare questo atteggiamento, pertanto ci scusiamo preventivamente con l’Utenza.

Alle OOSS tutte diciamo BASTA!! ad accordi a dir poco compiacenti sulle spalle di queste categorie e ricordiamo che in azienda esistono altre categorie a cui nessun sacrificio è stato richiesto.

Infine alla Politica diciamo BASTA!! a nulla serviranno le passerelle di neoassunti quando avrà bisogno di NOI!!