A partire da domani alle 21, la tratta ferroviaria tra Torre Annunziata e Sorrento subirà un’interruzione temporanea fino all’inizio del servizio del giorno successivo. Questa interruzione è necessaria per consentire i lavori di sostituzione del deviatoio D2 presso la stazione di Pompei Scavi, come spiegato dall’Azienda Eav. Durante questo periodo, i treni in partenza da Napoli Porta Nolana e diretti a Sorrento termineranno la corsa a Torre Annunziata. Per agevolare i passeggeri diretti a Sorrento da Torre Annunziata, verrà attivato un servizio sostitutivo affidato alla ditta Romano Bus.

Per quanto riguarda i treni in partenza da Sorrento, alcuni saranno parzialmente soppressi tra Sorrento e Torre Annunziata e avranno origine da Torre Annunziata per Napoli Porta Nolana. Anche in questo caso, sarà attivo un servizio sostitutivo operato dalla ditta Romano Bus per i viaggiatori diretti da Sorrento a Torre Annunziata.

Questa interruzione temporanea potrebbe causare disagi per i passeggeri abituali, ma è necessaria per garantire la sicurezza e l’efficienza della linea ferroviaria. Si consiglia ai viaggiatori di pianificare con anticipo i propri spostamenti e di verificare eventuali aggiornamenti riguardanti la ripresa del servizio regolare.