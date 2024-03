La situazione al passaggio a livello di Crapolla, lungo la linea Circumvesuviana tra Pompei e Scafati, ha raggiunto livelli critici che hanno reso necessaria l’adozione di misure drastiche da parte dell’Eav. La compagnia è costretta a piazzare una guardia giurata a tempo pieno, 24 ore su 24, per monitorare attentamente la zona e prevenire atti di vandalismo e crimini. Negli ultimi giorni, sui binari del passaggio a livello, sono rinvenuti oggetti di vario genere, abbandonati in modo criminale. Tra gli oggetti segnalati vi sono una vasca da bagno, un frigorifero, blocchi di cemento e anche un nuovo jersey. La presenza di tali oggetti rappresenta un serio pericolo per la sicurezza dei passeggeri e del personale ferroviario, in quanto possono causare incidenti gravi e danni ai treni in transito.

In particolare, il presidente dell’Eav, Umberto de Gregorio, ha sottolineato l’incidente che ha coinvolto il frigorifero, il quale ha provocato una collisione con il treno. Fortunatamente, non ci sono state conseguenze per il personale o i passeggeri, ma l’episodio ha evidenziato la gravità della situazione e l’urgenza di adottare misure efficaci per garantire la sicurezza nella zona.

Tuttavia, il presidente ha anche ribadito che la presenza di una guardia giurata non può essere considerata una soluzione definitiva al problema. È necessario affrontare le cause alla radice e trovare strategie a lungo termine per prevenire atti di vandalismo e migliorare la sicurezza lungo la linea Circumvesuviana.