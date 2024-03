Approda in consiglio comunale la vicenda del Centro disabili di piazza Vittorio Emanuele III a Somma Vesuviana (Napoli), chiuso da inizio febbraio. I consiglieri comunali di opposizione Giuseppe Sommese, Giuseppe Nocerino e Vincenzo Piscitelli hanno presentato un’interrogazione “per inchiodare il sindaco in consiglio comunale di fronte alle proprie responsabilità.

“Al netto delle inopportune, imbarazzanti e deleterie dichiarazioni dell’assessore alle Politiche sociali e di un consigliere di maggioranza che hanno annunciato, quasi in contemporanea, la riapertura del centro disabili, mai avvenuta – dichiara Sommese – chiediamo perché si sia arrivati in ritardo sul processo amministrativo al punto da essere costretti a sospendere il servizio; in che modo l’ufficio intende risolvere il problema verificato che la proroga sbandierata dall’assessore al ramo non è possibile in quanto sarebbe un atto illegale; perché, ancora oggi, non è bandita la gara d’appalto e soprattutto quale sarà il destino dei ragazzi diversamente abili che non possono più usufruire del servizio a causa dell’incapacità dell’amministrazione. Attendiamo, in aula, risposte dal sindaco Di Sarno”.