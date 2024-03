Una situazione di emergenza si è verificata nel comune di Atripalda, nella provincia di Avellino, a seguito di un improvviso cedimento stradale che ha interessato via Cesinali. La voragine risultante ha inghiottito una betoniera, creando una situazione di pericolo e causando danni ai sottoservizi presenti nel terreno. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono prontamente dispiegate sul luogo dell’incidente, affrontando non poche difficoltà nel recuperare la betoniera. L’intervento è reso ancora più complesso dalla necessità di utilizzare un’autogru per rimuovere il veicolo dalla voragine e ripristinare la sicurezza della zona.

I danni ai sottoservizi idrici e alla conduttura del gas metano sono confermati, richiedendo un intervento immediato da parte dei tecnici delle società responsabili, Alto Calore e Sidigas. Questi esperti sono al lavoro per valutare l’entità dei danni e avviare le operazioni di riparazione necessarie per ripristinare la funzionalità dei servizi essenziali alla comunità.

L’incidente ha causato non solo disagi materiali, ma anche preoccupazioni per la sicurezza pubblica e la stabilità delle infrastrutture locali.