I titolari della “Carta Dedicata a te” hanno tempo fino al 15 marzo 2024 per utilizzare la ricarica già effettuata, che ammonta a 459,70 euro. Questo importo include i 382,50 euro iniziali più una prima ricarica di 77,20 euro. Si tratta di una misura di sostegno economica, stanziata con un budget di circa 100 milioni di euro, prorogata anche per il 2024. La carta è distribuita a circa un milione e 300mila famiglie a partire dal luglio 2023, offrendo un aiuto concreto per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità presso i negozi abilitati al circuito Mastercard. Inoltre, consente di ricevere uno sconto aggiuntivo del 15% presso gli esercizi aderenti alla promozione della misura.

È importante notare che la carta è completamente gratuita e funziona come una normale carta di pagamento elettronica, nei limiti previsti dalla normativa di riferimento. Tuttavia, è utilizzabile solo per acquisti di beni alimentari di prima necessità.

Fino ad ora, non c’è stata una data ufficiale per la nuova ricarica sulle singole tessere, ma si è discusso della possibilità di una ricarica da 460 euro con una mensile da 80 euro al mese per coloro che hanno un ISEE inferiore a 15mila euro. Le decisioni riguardanti l’importo e la frequenza delle nuove ricariche sono state ufficializzate attraverso un Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in concerto con il Ministero dell’Economia e quello dell’Agricoltura.

Questo decreto ha anche ridefinito le prescrizioni necessarie per garantire che l’acquisto di carburante o abbonamenti per il trasporto pubblico locale rientri nei limiti dell’ulteriore contributo assegnato.

La proroga della Carta Dedicata a te per il 2024 è inclusa nella Legge di Bilancio, con la quale le famiglie aventi i requisiti per ottenerla non hanno bisogno di presentare alcuna domanda. I beneficiari hanno ricevuto direttamente una Postepay di 382,50 euro da utilizzare per i loro acquisti alimentari di prima necessità.