Con l’avvicinarsi della scadenza dell’utilizzo della Carta Dedicata a Te, il programma di sostegno per le famiglie in difficoltà economica, si aprono nuovi capitoli riguardo al suo futuro e ai cambiamenti previsti per l’anno in corso.

Il Contesto

Il programma della Carta Dedicata a Te è istituito con la Legge di Bilancio del 2023, con l’obiettivo di fornire supporto alle famiglie italiane in condizioni di vulnerabilità economica. Le famiglie aventi un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) fino a 15.000 euro sono selezionate per ricevere questa forma di assistenza.

Scadenza e Utilizzo

Con l’arrivo del 15 marzo, scadenza per l’utilizzo del saldo disponibile sulla carta prepagata, le famiglie beneficiarie hanno avuto l’ultima opportunità per utilizzare i fondi assegnati. Gli importi non spesi entro questa data sarebbero stati restituiti al Ministero competente per la gestione del programma.

Rinnovo per il 2024

Tuttavia, il futuro della Carta Dedicata a Te non si esaurisce con la scadenza dell’utilizzo dei fondi per il 2023. La Legge di Bilancio del 2024 ha previsto un rinnovo del programma, confermando un budget di 600 milioni di euro, in linea con quello dell’anno precedente.

Modalità di Erogazione e Nuove Regole

Il rinnovo del programma comporterà la firma di un nuovo decreto attuativo da parte dei Ministeri competenti, che definirà le modalità di erogazione delle somme e le nuove regole per l’accesso al beneficio.

Requisiti di Accesso

Resta confermato come requisito principale per l’accesso alla Carta Dedicata a Te un ISEE fino a 15.000 euro e la condizione di priorità all’interno del Comune di residenza, sia dal punto di vista economico che della composizione del nucleo familiare.

Ipotesi sulle Nuove Regole

Sebbene i dettagli delle nuove regole debbano ancora essere definiti, è probabile che le famiglie che continuano a soddisfare i requisiti avranno diritto a una ricarica sulla carta prepagata già attivata nell’anno precedente.