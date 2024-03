Il panorama delle agevolazioni sociali e degli interventi governativi continua a evolversi con l’avanzare del tempo. Tra le misure recenti, il Decreto Legge n. 131/2023 ha destato particolare interesse per il suo impatto sulla Carta Dedicata a te, offrendo ulteriori fondi e confermando la proroga fino al 2024. Tuttavia, mentre l’entità esatta della nuova ricarica e le date di distribuzione rimangono da ufficializzare, emergono dettagli significativi.

Il Decreto Legge del 2023 aveva stanziato 100 milioni di euro per una nuova ricarica sulla Carta Dedicata a te, oltre a confermare la proroga fino al 2024. Questa carta, introdotta nel corso del 2023 e destinata a oltre 1 milione e 300 mila famiglie, ha rappresentato un sostegno cruciale per molti, offrendo un contributo economico per l’acquisto di beni alimentari o carburante.

Tuttavia, l’importo e la data della nuova ricarica non sono ancora ufficializzati, lasciando le famiglie beneficiarie nella suspense. Per coloro che hanno già ricevuto la carta nel 2023, la possibilità di utilizzare i fondi disponibili è limitata al 15 marzo 2024, a meno che non sia annunciata un’altra proroga. L’ultima ricarica, nota come “bonus benzina” di dicembre 2023, è stata di 77,20 euro, portando il totale a 459,70 euro per le famiglie.

Inoltre, il decreto ministeriale ha ridefinito le prescrizioni per garantire un uso corretto dei fondi, specificando che possono essere spesi per acquistare carburante o abbonamenti per il trasporto pubblico locale.

Alcuni suggerimenti indicano la possibilità di una nuova ricarica, con un’ipotetica mensilità da 80 euro per coloro con un ISEE inferiore a 15.000 euro. Tuttavia, il meccanismo proposto ricorda la struttura della Carta Acquisti, che potrebbe portare ad ulteriori considerazioni e aggiustamenti.

La proroga della Carta Dedicata a te fino al 2024 è stata confermata dalla Legge di Bilancio, assicurando che le famiglie aventi diritto ricevano il supporto senza la necessità di presentare ulteriori domande. Grazie a un ulteriore finanziamento di 100 milioni di euro, il fondo complessivo per la carta raggiunge i 600 milioni di euro.

In attesa di ulteriori aggiornamenti e istruzioni ufficiali, le famiglie beneficiarie rimangono in attesa di sapere quali ulteriori risorse saranno messe a loro disposizione nel corso del 2024.