Se sei uno dei fortunati detentori della “Carta Dedicata a te”, è giunto il momento di fare un bilancio e di agire velocemente. Con la scadenza fissata per il 15 marzo 2024, hai solo pochi giorni rimasti per sfruttare il saldo disponibile sulla tua carta, che potrebbe essere una somma considerevole di 459,70 euro. Questa carta, istituita nel luglio 2023, è distribuita a circa un milione e 300mila famiglie, offrendo inizialmente un credito di 382,50 euro. Successivamente, a dicembre, è stata effettuata una ricarica aggiuntiva di 77,20 euro, anche se non tutti hanno attivato questa opzione.

È importante notare che la Carta Dedicata a te può essere utilizzata esclusivamente per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità presso i negozi convenzionati con il circuito Mastercard. Tuttavia, l’iniziativa offre anche un vantaggio extra: uno sconto del 15% presso i negozi aderenti alla promozione, fornendo un ulteriore aiuto alle famiglie in difficoltà economica.

Il futuro della carta rimane incerto, poiché al momento non c’è ancora una data ufficiale per la successiva ricarica. Tuttavia, ci sono stati suggerimenti riguardo a una possibile ricarica di 460 euro, seguita da pagamenti mensili di 80 euro per coloro con un ISEE inferiore a 15mila euro. Le decisioni in merito sono prese attraverso decreti ministeriali, con il coinvolgimento del Ministero delle Imprese, dell’Economia e dell’Agricoltura.

È fondamentale, quindi, rimanere aggiornati sulle ultime notizie riguardanti questa misura governativa, poiché potrebbe avere un impatto significativo sulle finanze delle famiglie beneficiarie. Per coloro che hanno attivato la propria carta ma non hanno ancora utilizzato l’intero importo, è il momento di agire. Dopo il 15 marzo, a meno che non sia annunciata un’altra proroga, non sarà più possibile utilizzare i fondi disponibili.