I baschi verdi della Guardia di Finanza di Giugliano hanno portato a termine un’importante operazione finalizzata al contrasto dell’abusivismo commerciale e alla salvaguardia della sicurezza alimentare sul territorio. L’azienda presa di mira si trovava a Villaricca e era coinvolta nel deposito di alimenti, nonché nel sezionamento e nella lavorazione di carni per la produzione di salumi. In seguito a un primo accertamento, i finanzieri hanno scoperto che l’azienda era registrata presso la Camera di Commercio come attività di commercio al dettaglio di prodotti non alimentari, nonostante si dedicasse alla lavorazione di alimenti. Inoltre, mancava di una sede operativa e delle necessarie autorizzazioni sanitarie. I militari hanno rilevato anche la mancanza di adeguati requisiti igienico-sanitari e di sicurezza sul lavoro.

Dopo accurati controlli, supportati dal personale tecnico dell’ASL Napoli 2 Nord, i baschi verdi hanno proceduto al sequestro di oltre una tonnellata e mezzo di salumi già confezionati e pronti per la vendita, oltre a carne fresca destinata alla preparazione di ulteriori salumi. È emersa anche l’assenza di tracciabilità e provenienza dei prodotti alimentari, che erano in cattivo stato di conservazione e potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.

Nell’ambito dell’operazione, sono rinvenute e sequestrate anche oltre una tonnellata di conserve alimentari, anch’esse in cattivo stato di conservazione. I locali utilizzati come laboratorio sono stati chiusi immediatamente e posti sotto sequestro.

Il responsabile dell’azienda e il rappresentante legale sono denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Napoli Nord per le violazioni riscontrate. Questa operazione, condotta con successo dai baschi verdi della Finanza, assume particolare rilevanza in vista delle festività pasquali, garantendo ai cittadini la sicurezza e l’integrità dei prodotti alimentari acquistati sul mercato.