I carabinieri della stazione di Carbonara di Nola, in provincia di Napoli, hanno concluso un’operazione che ha portato alla denuncia di un 27enne imprenditore locale e di un 39enne del Bangladesh. La denuncia è avvenuta in relazione a un caso di subaffitto abusivo di una villa fatiscente. Secondo quanto emerso dalle indagini, il 27enne aveva subaffittato la villa al cittadino del Bangladesh, il quale insieme ad altri 13 extracomunitari, occupava l’immobile. Per l’occupazione, il gruppo pagava un affitto mensile di circa 1500 euro.

Tuttavia, l’abitazione presentava condizioni igieniche precarie e era sovraffollata rispetto al numero di occupanti registrati. Questa situazione ha scatenato l’intervento dei carabinieri, che hanno denunciato i due individui responsabili di favoreggiamento all’immigrazione clandestina.

Il subaffitto abusivo e le condizioni disumane in cui versava l’abitazione rappresentano una violazione delle normative in materia di sicurezza abitativa e diritti degli immigrati. Le autorità competenti hanno quindi agito per porre fine a questa situazione illegale e garantire il rispetto dei diritti fondamentali delle persone coinvolte.