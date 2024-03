I Carabinieri della stazione di Gragnano hanno recentemente denunciato un giovane di 22 anni, residente nella zona e già noto alle autorità, per il reato di produzione di stupefacenti. L’intervento delle forze dell’ordine è scaturito da una perquisizione condotta presso la sua abitazione, che ha portato al rinvenimento di sostanze illecite e materiale correlato. Durante la perquisizione, i militari hanno trovato ben 9 piante di cannabis, oltre a 2 lampade ad alta intensità utilizzate per la coltivazione indoor, insieme a vario materiale attrezzature per tale attività. Ma le sorprese non sono finite qui: all’esterno dell’abitazione è scoperta una parete contenente 13 dosi di cocaina e altre 60 dosi di crack.

Di fronte a queste evidenze, il giovane è denunciato a piede libero per il reato contestato. Si tratta di un ennesimo episodio che testimonia l’attenzione costante delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico e l’uso di sostanze stupefacenti sul territorio, con l’obiettivo di preservare la sicurezza e il benessere della comunità locale.