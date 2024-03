Nella tarda mattinata di ieri, lungo la Variante Manna-Tre Torri, precisamente all’altezza di località San Vito di Flumeri, si è verificata una situazione ad altissimo rischio a causa di un camion che ha seminato pezzi di legno lungo la carreggiata. Il pericolo di incidenti era concreto, soprattutto lungo il rettilineo che si affaccia al villaggio di Rfi. Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri, è stato possibile evitare conseguenze più gravi. Una pattuglia del nucleo radiomobile ha prontamente risposto alla segnalazione, intervenendo per rimuovere i pezzi di legno sparsi sulla carreggiata e mettere in sicurezza l’area. L’azione rapida e coordinata dei Carabinieri ha contribuito a prevenire incidenti potenzialmente gravi lungo quella strada, riducendo al minimo il rischio per gli automobilisti e gli altri utenti della strada.

La situazione evidenzia l’importanza della prontezza e dell’efficacia delle forze dell’ordine nel gestire emergenze stradali, garantendo la sicurezza e il benessere della comunità. Inoltre, solleva interrogativi sulle cause che hanno portato il camion a perdere il carico di legname, sottolineando l’importanza di controlli e normative rigide per prevenire simili incidenti in futuro.