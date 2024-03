Una situazione di grande paura è accaduta lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa, nel tratto compreso tra Napoli e Bari, quando un gruppo di operai provenienti da Roma e diretti a Bari ha vissuto momenti di grande apprensione. Il camion su cui viaggiavano ha preso improvvisamente fuoco, creando un’atmosfera di panico tra i passeggeri. L’incidente è avvenuto al chilometro 66,600 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Montemiletto. Le fiamme hanno rapidamente avvolto completamente il mezzo, costringendo gli operai a bordo a evacuare il veicolo con prontezza. Per fortuna, nessuno dei passeggeri ha riportato conseguenze fisiche, ma lo spavento è stato considerevole.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino sono intervenuti prontamente per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area circostante. Grazie alla loro tempestiva azione, il rogo è stato domato senza ulteriori danni o rischi per la sicurezza dei presenti.

Tuttavia, l’incidente ha provocato disagi significativi per il traffico lungo l’autostrada A16, con inevitabili rallentamenti e code. Le autorità competenti hanno lavorato per ripristinare la normale circolazione il prima possibile, riducendo al minimo gli inconvenienti per gli automobilisti.