Una situazione di emergenza gestita con prontezza e determinazione lungo la Statale Ofantina, l’importante arteria che collega il capoluogo di Avellino con l’Alta Irpinia. Un camion in transito nel territorio del comune di Manocalzati, carico di materie plastiche, è improvvisamente andato in fiamme, con le fiamme che si sono rapidamente propagate al vano motore. L’evento ha richiesto un intervento immediato e coordinato da parte dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Provinciale di Avellino. Grazie alla loro rapida risposta, due squadre sono state in grado di domare le fiamme, impedendo che si propagassero ai materiali altamente infiammabili e inquinanti trasportati dal camion.

L’operazione di spegnimento e messa in sicurezza della carreggiata è svolta con la massima attenzione e professionalità. Per garantire la sicurezza durante le operazioni di soccorso, sono intervenuti anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Avellino, che hanno regolato il traffico lungo la Statale Ofantina.