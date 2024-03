Nel cuore di Napoli il Maschio Angioino, anche conosciuto come Castel Nuovo, è stato al centro di una vicenda che ha sollevato preoccupazioni per la sicurezza dei visitatori. A fine mattinata di ieri, una pietra si è staccata dalla facciata del Maschio Angioino, proprio di fronte alla biglietteria, scatenando l’allarme tra coloro che si trovavano nel cortile del castello. Le autorità hanno immediatamente avviato le verifiche del caso, ma in attesa dei risultati dei tecnici e delle valutazioni sulla sicurezza della struttura, è presa la decisione di chiudere immediatamente il Maschio Angioino al pubblico. Un annuncio è fatto sia in italiano che in inglese per avvisare i turisti che il castello sarebbe rimasto chiuso per motivi di sicurezza.

Questa improvvisa chiusura ha causato delusione tra i visitatori, molti dei quali avevano programmato da tempo la visita al Castel Nuovo durante le festività pasquali. “Ci dispiace tanto, avevamo programmato questa visita da tempo e andar via da Napoli senza vedere il cortile del castello, o la Sala della Loggia è un peccato,” hanno riferito alcuni turisti che hanno trovato il portone chiuso.

Questa non è la prima volta che il Maschio Angioino è coinvolto in incidenti simili. Lo scorso ottobre, una pietra di grandi dimensioni si era staccata dalla parete esterna del castello nei pressi dell’ingresso dell’Università Parthenope, senza causare feriti solo per un vero miracolo.