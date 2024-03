La chiusura della galleria Montepergola nel raccordo autostradale Avellino-Salerno ha creato un’interruzione significativa nel traffico, dividendo la strada in due tronconi. Gli automobilisti provenienti da Salerno sono obbligati ad uscire a Montoro e Solofra, mentre coloro che giungono da Avellino devono lasciare l’autostrada a Serina. La decisione di interrompere la circolazione è presa in seguito alla caduta di calcinacci, rendendo necessaria un’ispezione della volta del tunnel per valutare la sua sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale dell’ANAS per gestire la situazione.

Gli agenti della Polizia Stradale di Avellino sono stati dispiegati per regolare il traffico e garantire la sicurezza dei conducenti durante questa fase di disagio. Nonostante i provvedimenti presi, i disagi sono inevitabili per gli automobilisti costretti a modificare il loro percorso.

Si prevede che la chiusura sia temporanea, con l’obiettivo di ripristinare la normale circolazione una volta completati i controlli e le eventuali riparazioni necessarie nella galleria.