Un nuovo incendio di auto ha colpito la zona dell’Irpinia, questa volta a San Martino Valle Caudina, dove due veicoli sono finiti completamente avvolti dalle fiamme, mentre una condotta del gas è danneggiata durante l’incidente. L’episodio, molto probabilmente di natura dolosa, ha avuto luogo in via Carlo Del Balzo, dove le due auto erano parcheggiate nei pressi di un edificio locale. Le autorità competenti sono intervenute prontamente per gestire la situazione: la squadra del distaccamento di Bonea del Comando di Benevento è affiancata da un’autobotte proveniente dalla sede centrale del Comando di Avellino.

Le fiamme che hanno avvolto i veicoli sono domate, ma non senza danni collaterali: una terza auto è danneggiata e la facciata di un palazzo è finita annerita. Inoltre, l’incendio ha provocato la perdita di gas da una tubatura danneggiata.

I carabinieri della Stazione di Roccabascerana sono intervenuti sul luogo per effettuare i rilievi di competenza e indagare sull’accaduto. Questo episodio ha causato momenti di grande apprensione e paura nella comunità locale, evidenziando ancora una volta l’importanza di affrontare e prevenire atti di vandalismo e incendi dolosi che minacciano la sicurezza e la tranquillità dei cittadini.