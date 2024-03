Nelle ultime settimane, l’attenzione delle autorità è catturata da un oscuro fenomeno che si sta diffondendo attraverso le pieghe del web: il nazifascismo digitale. Due giovani ragazzi, uno diciottenne residente nel torinese e l’altro ancora minorenne proveniente dal salernitano, sono messi agli arresti domiciliari dal Tribunale per i minorenni di Salerno e da quello di Torino nell’ambito di un’indagine che ha smantellato un network di internauti nazifascisti chiamato ‘Sturmjager Division’. Questo gruppo, attivo in almeno sei Paesi europei, tra cui Belgio, Lituania, Croazia, Romania, Germania ed Italia, aveva come obiettivo principale la diffusione di contenuti antisemiti, xenofobi e apologetici del nazismo. L’operazione internazionale è stata coordinata dalle Agenzie Eurojust e Europol ed è stata avviata lo scorso novembre.

Il diciottenne torinese, membro attivo del network, faceva parte di oltre 40 chat suprematiste di lingua inglese e frequentava ambienti radicali come il circolo ‘Asso di bastoni’, sede di Casapound a Torino. Manifestava un forte sostegno ideologico verso il nazismo e faceva progetti di atti violenti contro ebrei, immigrati, musulmani e altre categorie considerate “razza inferiore”. Anche il minorenne residente nel salernitano era coinvolto nelle attività del gruppo.

Le misure cautelari, che includono gli arresti domiciliari per il minorenne e misure restrittive per il maggiorenne, sono il risultato di un’operazione internazionale coordinata dalle Agenzie Eurojust e Europol. Le autorità hanno sequestrato materiale propagandistico, repliche di armi soft-air e dispositivi elettronici utilizzati per la diffusione di contenuti estremisti.

Questo allarmante caso mette in luce la necessità di contrastare con determinazione fenomeni di estremismo e odio online, che possono avere conseguenze devastanti sulla società e sulla sicurezza dei cittadini. È importante vigilare sulle attività di gruppi radicali e intervenire tempestivamente per prevenire la diffusione di ideologie pericolose e discriminatorie.