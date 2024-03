Nel tentativo di ridurre il divario digitale e garantire a tutti gli studenti l’accesso alle risorse tecnologiche necessarie per l’apprendimento, il governo ha annunciato l’introduzione del “Bonus Computer 2024”. Questo incentivo mira a incrementare il possesso e l’utilizzo di almeno un computer nelle famiglie italiane, con particolare attenzione alle fasce più svantaggiate.

Destinatari e importo del bonus

Il bonus sarà rivolto agli studenti iscritti a qualsiasi facoltà universitaria o scuola superiore e consiste in un contributo di 300 euro. Questo importo potrà essere utilizzato per l’acquisto di computer portatili o fissi, sia nuovi che usati. È importante notare che non sarà possibile acquistare accessori come scanner o stampanti utilizzando il bonus.

Limitazioni e requisiti

Come per molti altri bonus, vi è un tetto massimo di reddito familiare da non superare per poter beneficiare dell’incentivo. Tale limite è fissato a 20.000 euro di ISEE. Inoltre, il bonus potrà essere richiesto una sola volta.

Procedura per ottenere il bonus

La procedura per richiedere il bonus è semplice e sarà gestita tramite l’app Io. Gli interessati dovranno autenticarsi all’interno dell’app e compilare l’apposita domanda nella sezione dedicata. Sarà necessario fornire informazioni come il codice fiscale, l’IBAN, l’ISEE e allegare alcune copie dei documenti di identità.

Bonus Internet

Parallelamente al “Bonus Computer 2024”, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, tramite Infratel, sta valutando l’introduzione del “Bonus Internet”. Quest’ultimo sarà un voucher del valore di 100 euro destinato alle famiglie che attualmente non dispongono di un servizio di connettività. Tuttavia, al momento non sono ancora state comunicate le modalità per richiederlo.

In conclusione, l’introduzione del “Bonus Computer 2024” rappresenta un passo importante per favorire l’inclusione digitale e garantire a tutti gli studenti le risorse necessarie per un apprendimento efficace, mentre il “Bonus Internet” potrebbe essere un ulteriore sostegno per le famiglie che necessitano di servizi di connettività.