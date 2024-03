È ora possibile presentare le domande per ottenere il Bonus Asili Nido 2024 attraverso la procedura messa a disposizione dall’INPS. Questo contributo è destinato a coprire le spese sostenute per la frequenza di asili nido e per l’assistenza domiciliare dei figli di età inferiore a tre anni, fino alla fine dell’anno in corso. L’agevolazione, introdotta con la legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 355, Legge 232/2016), è erogata per undici mensilità e varia in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dei minorenni, valido al momento della richiesta. Il contributo può oscillare tra i 1.500 e i 3.000 euro.

Questo incentivo rappresenta un importante sostegno per le famiglie italiane, permettendo loro di affrontare con maggior tranquillità le spese legate alla cura e all’assistenza dei figli in età prescolare. L’apertura delle richieste da parte dell’INPS offre alle famiglie la possibilità di accedere a questo beneficio e di usufruirne per garantire il benessere e lo sviluppo dei propri bambini.

Per presentare la domanda e per ulteriori informazioni dettagliate sul Bonus Asili Nido 2024, si consiglia di consultare il sito web dell’INPS o di recarsi presso gli uffici competenti per ricevere assistenza e supporto nella compilazione della documentazione necessaria.