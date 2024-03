Il governo italiano ha introdotto una nuova opportunità per le famiglie con figli, offrendo un bonus una tantum da 500 euro per ogni figlio nato o adottato nel corso del 2024. Questa misura, nota come “Bonus Cicogna 2024”, è ideata per incentivare la natalità e contrastare il declino demografico che sta interessando l’Italia. Il bonus è riservato ai dipendenti del Gruppo Poste Italiane SpA e ai dipendenti ex IPOST, così come ai pensionati che hanno lavorato per il Gruppo Poste Italiane o per l’ex IPOST e che sono soggetti alla trattenuta mensile dello 0,40%. È fondamentale che il bambino sia nato o adottato nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 2024 e che il richiedente non superi la soglia di reddito di 40.000 euro annui.

Per richiedere il bonus, è necessario accedere al portale dell’INPS utilizzando le credenziali SPID, CNS o Identità digitale e cercare il servizio relativo al Bonus Cicogna-Contributo economico per nascita o adozione nella sezione Prestazioni. Sarà quindi richiesto di inserire i dati richiesti e la documentazione necessaria, come la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e l’attestazione ISEE, valida fino al 31 dicembre del 2024.

L’importo erogato dipenderà dal numero di figli nati o adottati: 500 euro per il primo figlio e 800 euro per il secondo figlio e per ogni figlio successivo. È importante sottolineare che al momento non è comunicata una scadenza per la richiesta del bonus, quindi le famiglie hanno il tempo necessario per fare domanda e beneficiare di questa opportunità.