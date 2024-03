Il governo italiano ha avviato le procedure per la richiesta del bonus nido 2024, un incentivo volto a sostenere le famiglie nel pagamento delle rette dell’asilo nido per i figli nati quest’anno. Questo bonus è stato potenziato dalla manovra 2024 al fine di offrire maggiore supporto alle famiglie italiane e contrastare la crisi della natalità, agevolando l’accesso alle strutture come gli asili nido. Ulteriori benefici sono previsti per le famiglie con figli affetti da gravi patologie croniche, che richiedono cure speciali a domicilio anziché l’assistenza presso un nido.

Ecco i criteri per ottenere il bonus nido 2024:

Avere un figlio nato dal 2016 in poi.

Il figlio deve essere dell’età adeguata a frequentare un asilo nido, quindi avere tre anni o meno.

L’importo del bonus varia in base al reddito familiare, misurato tramite l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) minorenni. Il contributo sarà destinato esclusivamente a coprire la retta annuale dell’asilo nido del bambino.

Ecco i dettagli dell’importo del bonus in base all’Isee minorenni:

Fino a 25.000 euro di Isee: 3.000 euro all’anno.

Da 25.001 euro a 40.000 euro di Isee: 2.500 euro all’anno.

Oltre 40.000 euro di Isee o mancante: 1.500 euro all’anno.

Inoltre, per alcuni casi eccezionali, il bonus può essere aumentato ulteriormente:

Se il bambino è nato quest’anno e ha un fratello o una sorella di età inferiore ai 10 anni, e l’Isee minorenni è inferiore a 40.000 euro, il massimo del bonus sale a 3.600 euro all’anno.

La domanda può essere presentata tramite il portale Inps online utilizzando le credenziali di identità digitale Spid 2, Cie 3.0 o CNS, oppure rivolgendosi a un patronato. Il termine ultimo per presentare la domanda è il 31 dicembre 2024.

Questa misura è stata pensata per affrontare la crisi della natalità e la carenza di posti negli asili nido, che hanno comportato un aumento dei prezzi delle rette. Attualmente, in Italia, sono disponibili posti nei nidi solo per il 27,2% dei bambini, mentre lo standard europeo raccomandato dopo la pandemia è del 45%.