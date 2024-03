Nel suo primo giorno di attivazione online, il nuovo bonus psicologo da 1500 euro ha generato un’eccezionale affluenza di richieste, portando il sito dell’INPS al collasso e registrando già oltre 100.000 domande. Tuttavia, con soli 6.000-8.000 voucher disponibili, si prospetta una competizione serrata tra coloro che cercano di accedere al beneficio. Il Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi, guidato da David Lazzari, aveva previsto l’importanza di una rapida presentazione delle domande per avere maggiori possibilità di successo. E i numeri del primo giorno sembrano confermare tale preoccupazione.

La competizione per il bonus è aperta fino al 31 maggio, con aspettative di decine di migliaia di domande, rispecchiando il notevole interesse suscitato dal programma. Tuttavia, solo coloro con un ISEE molto basso, probabilmente inferiore ai 15.000 euro, avranno maggiori possibilità di ottenere il beneficio, con priorità assegnata in base all’ordine di arrivo delle domande.

La modalità di assegnazione del bonus si basa principalmente sull’indicatore di ricchezza familiare, con un’attenzione particolare all’ISEE dell’applicante. Questo criterio sarà determinante per stabilire chi riceverà il contributo e in che misura.

Il sito dell’INPS ha subito una congestione dovuta all’enorme afflusso di domande, ma è ripristinato nel corso della giornata, permettendo il proseguimento delle richieste. Le istruzioni dettagliate per l’accesso al bonus sono contenute nella circolare INPS 34 del 15 febbraio 2024, con la necessità di presentare la domanda esclusivamente online, utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS.

Rispetto all’anno precedente sono aumentati gli importi del contributo e il tempo per utilizzarlo è stato esteso a 270 giorni. Le fasce di erogazione del bonus variano in base all’ISEE del richiedente, con importi massimi di 1500 euro per ISEE inferiore a 15.000 euro, 1000 euro per ISEE tra 15.000 e 30.000 euro e 500 euro per ISEE tra 30.000 e 50.000 euro.

Con solo 10 milioni di euro a disposizione per il 2023 e ulteriori fondi soggetti a un nuovo decreto di ripartizione, si prevede che solo un numero limitato di richieste possa essere soddisfatto. L’ipotesi più probabile è che siano erogati solo 6.600 voucher da 1500 euro, o in alternativa alcuni centinaia o migliaia di voucher da 1000 euro per chi ha un ISEE più alto.

Tuttavia, queste risorse limitate non soddisfano le aspettative dell’Ordine degli Psicologi, che chiede di coprire almeno la platea del 2022, aumentando le risorse messe a disposizione. Il Partito Democratico sta cercando di sostenere questa richiesta attraverso specifici emendamenti alla legge di conversione del decreto Milleproroghe.