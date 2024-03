Con l’annuncio del tanto atteso bonus anziani, cresce la preoccupazione di coloro che hanno diritto a questa importante misura di sostegno. Sebbene il bonus non sia ancora attivo, è fondamentale evitare alcuni errori che potrebbero compromettere la possibilità di ricevere questo prezioso beneficio. Il decreto legislativo n. 29/2024, recentemente pubblicato, introduce il bonus anziani e ne stabilisce i criteri di accesso nei dettagli, specificamente negli articoli 34, 35 e 36. Il periodo di sperimentazione è fissato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.

Il bonus anziani è una prestazione universale finalizzata a sostenere il bisogno assistenziale degli anziani e promuovere la loro autonomia e domiciliarità. Si compone di una quota fissa e di una eventuale integrazione, ma solo gli anziani che soddisfano determinati requisiti possono richiederlo ed ottenerlo. Ecco quali sono e quali errori evitare.

In primo luogo, coloro che intendono richiedere il bonus devono avere almeno 80 anni, un elevato livello di bisogno assistenziale e un ISEE per le prestazioni sociosanitarie non superiore a 6.000 euro. Inoltre, devono già percepire l’indennità di accompagnamento o soddisfare i requisiti per ottenerla. La domanda deve essere presentata all’INPS, sia online che tramite un patronato.

È importante capire che la quota fissa del bonus sarà pari all’indennità di accompagnamento, mentre l’integrazione potrebbe arrivare fino a 850 euro mensili. Questa somma è destinata a sostenere il pagamento di un assistente domestico per l’anziano o a coprire i costi di servizi mirati al suo benessere.

Tuttavia, è fondamentale utilizzare i fondi del bonus in modo appropriato e conforme allo scopo previsto. Se l’INPS dovesse accertare un uso improprio dei fondi, potrebbe procedere con la revoca del sostegno economico e richiedere il rimborso delle somme già percepite. È importante notare che, in questo caso, l’anziano potrebbe comunque mantenere l’indennità di accompagnamento, ma perderebbe la parte più consistente del bonus pari agli 850 euro.